В новом 2024 году в российском прокате покажут большое количество отечественных сериалов. Причем будут представлены, как совершенно новые продукты, так и продолжения уже зарекомендовавших себя картин. Самый обсуждаемый сериал 2023 года «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ, а ближе к концу года в онлайн-кинотеатрах Start и Wink можно будет увидеть уже второй сезон.

В феврале состоится премьера исторического детектива «ГДР», события в котором будут разворачиваются вокруг советского разведчика Александра Нечаева (актер Александр Горбатов) в период с 1989 по 1990 года. Советский офицер окажется в центре спецоперации, организованной спецслужбами сразу нескольких стран. Продолжая отстаивать интересы своей Родины, разведчик пройдет через невероятные испытания в один из самых непростых моментов мировой истории – слом послевоенной системы мироустройства.

На «Кинопоиске» запланирована премьера еще одного сериале о советской эпохе под названием «Олимпиада». В центре сюжета – сын советского функционера, которого после очередного скандала отправляют в оргкомитет Олимпиады-80 с целью исправления. Оказавшись в эпицентре событий, связанных с подготовкой масштабного спортивного события, главный герой познакомится с известными спортсменами, тренерами и в корне изменит свои взгляды на жизнь. В сериале сыграли такие актеры, как Григорий Верник, Игорь Костолевский, Игорь Гордин и другие, а режиссером выступил Евгений Стычкин.