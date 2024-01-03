Портал UFA1.RU рассказал в своем материале о самых талантливых, красивых и выдающихся женщинах, родившихся в Республике Башкаторстан. В подборку вошли девушки самых различных профессий: от спортсменок до актрисы фильмов для взрослых.

26-летняя уроженка Уфы Анна Быкова получила высшее юридическое образование в БГУ. Однако по специальности девушка работать не захотела. После окончания медиашколы БСТ Анна начала работать моделью для шоурумов, а также заняла третье место на конкурсе красоты в Ливане «Мисс Европа – 2023». В настоящий момент девушка начала вести программу о шоу-бизнесе на канале Music Box.

Известная актриса фильмов для взрослых Соня Блейз начала свою карьеру в 18 лет. Хотя 24-летняя порноактриса тщательно скрывает свою биографию, известно, что девушка родом из Башкирии.

20-летняя Азалия Аминева выиграла золотую медаль на Боливарианских играх. Девушка родом из Октябрьского, а боксом начала заниматься с 5-летнего возраста.

Еще одна красивая и талантливая спортсменка из Башкирии – Анна Пругова. Девушка выступает за башкирскую хоккейную команду «Агидель» на позиции вратаря. При этом девушка уже в 16-летнем возрасте принимала участие в Олимпийских играх, а в составе башкирской хоккейной команды стала трехкратной чемпионкой Российской Федерации.