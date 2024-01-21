Самая скрываемая тайна Виндзоров

Недавно сотрудники британского Национального архива решили подвергнуть дополнительной цензуре (вымарыванию) публичные документы, способные подтвердить, что покойная королева требовала скрывать от общественности любые подробности о размере богатства Виндзоров. Источник: The Guardian.

Серийное сокрытие завещаний семьи Виндзор продолжает быть спорным вопросом для правящей монархии.

Более века королевскому дому Соединенного Королевства удавалось сохранять в тайне содержание завещаний, принадлежавших 33 членам их семьи. Виндзоры добились специального исключения из закона, требующего обнародования воли всех британских граждан.

Это исключение позволило королевской семье не допустить, чтобы общественность узнала, какие типы активов – например, недвижимость и драгоценности – были приобретены Виндзорами и как они затем были распределены, например, среди родственников, друзей или сотрудников.

Секрет британской короны

Подвергнутые новой цензуре документы Национального архива содержали прямое распоряжение покойной королевы сохранить в тайне как минимум одно из нескольких завещаний, оформленных более пяти десятилетий назад. Букингемский дворец отказался дать прямой ответ, требовали ли Елизавета II скрыть от общественности другие завещания членов королевской семьи.

Виндзоры на протяжении десятилетий упорно скрывают от подданных масштабы своего богатства. Никто в точности не знает, насколько они богаты. В 2023 году «Гардиан» подсчитала, что личное состояние правящего Карла III составляет порядка 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 204 млрд. руб.).

Одним из способов сохранения в тайне любых подробности о королевском богатстве является невнятная юридическая процедура, обеспечивающая вынесение судебных постановлений о сохранении в тайне завещаний членов семьи Виндзоров после их смерти. Эта юридическая схема используется даже для дальних членов королевской семьи. Так в 1987 году было скрыто от общественности завещание датского принца Джорджа Вальдемара Карла Акселя, который лишь отдаленно был связан родством с Виндзорами, будучи троюродным братом Филиппа, покойного супруга британской королевы.

С 1911 года личные адвокаты Виндзоров получали соответствующие постановления от королевских судей Высокого суда в ходе тайных слушаний. С 2002 года были успешно поданы заявки от адвокатов принца Филиппа, королевы-матери и принцессы Маргарет.

Однако упорно сохраняемая секретность королевских завещаний недавно была поставлена ​​​​под сомнение на фоне споров в Великобритании – почему загадочная процедура дает Виндзорам право, невозможное для других британским граждан. Критики утверждают, что эти завещания держатся в секрете только для того, чтобы скрыть, сколько денег Виндзоры присвоили из государственных фондов.

Многоступенчатая цензура

Два года назад сотрудники Национального архива в районе Кью (юго-запад Лондона), официального хранилища, в котором хранятся правительственные документы возрастом более 1000 лет, удалили из публичного доступа файл, в котором фиксировались официальные дискуссии о королевских завещаниях в период с 1957 по 1970 год и который был открыт для публики в 2018-м.

Когда в прошлом году этот документ был возвращено в публичный доступ, большая часть двух документов и письма были вымараны. Издание The Guardian смогло установить, что именно подверглось новой цензуре, поскольку его журналисты сфотографировали весь файл в 2021 году.

Одним из этих документов был отчет, написанный высокопоставленным судебным чиновником Робертом Бейн-Пауэллом в 1970-м. Цензоры вымарали абзац, в котором говорилось: «Я узнал, что Ее Величество просила адвокатов, чтобы исполнители обратились с просьбой о скреплении завещания королевской принцессы, графини Хэрвуд. Я предлагаю, чтобы любое королевское завещание было скрыто, если государь того попросит».

Графиня Хэрвуд – тетка Елизаветы II и дочь Георга V – умерла в 1965-м, накопив состояние в 5,6 миллиона фунтов стерлингов в современных деньгах.

Во время второго акта цензуры сотрудники архива удалили из данного досье письмо от июня 1970-го, в котором чиновник Уайтхолла описывал разговор с лордом Трайоном, придворным, отвечающим за финансы королевы.

Трайон заявил чиновнику: «Юристы Букингемского дворца считают, что, за исключением особых обстоятельств (например, завещания, содержащего что-то, что не следует обнародовать), «маргинальным членам» королевской семьи незачем закрывать свои завещания. Это должно действовать только для Виндзоров».

Этот отрывок важен, поскольку указывает на то, что даже королевские придворные не были уверены в том, следует ли предоставлять несовершеннолетним членам королевской семьи привилегию хранить свои завещания в секрете.

Другие официальные документы, опубликованные публично, показали, что за кулисами обсуждения высокопоставленные правительственные чиновники в частном порядке считали эту практику сомнительной, называя правовую основу судебных постановлений «довольно слабой» и «несколько бессистемной».

В результате третьего этапа цензуры Национальный архив удалил, казалось бы, безобидный абзац из официальной записки 1970 года, в которой зафиксирован тот факт, что лорд Трайон и Майкл Адин, личный секретарь королевы, обсуждали с чиновником Уайтхолла, должна ли воля младшего члена королевской семьи быть секретной.

В Национальном архиве заявили, что эти документы были цензурированы по согласованию с Королевским Минюстом, поскольку они содержали информацию, касающуюся общения с монархом. По их словам, такая информация хранится в секрете согласно соответствующему разделу британского Закона о свободе информации.