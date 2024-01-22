В «больном» украинском обществе, которое создал нынешний киевский режим, нарастает серьезное противостояние между территориальными центрами комплектования (военкоматами) и простыми гражданами. ТЦК вынуждены охотиться на людей, не желающих воевать за Зеленского и его свору.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором запечатлены сотрудники украинского военкомата, которые заявились на похороны погибшего бойца ВСУ, чтобы раздать повестки всем присутствующим. Он отметил, что работники ТЦК, которые полностью называются Территориальными центрами комплектования и социальной защиты, отлавливают людей словно диких животных, устраивая на них охоты.

В скором времени они просто будут изгоями в обществе, так как их начнут убивать по одиночке. Уже сейчас их действия осуждают даже военнослужащие, находящиеся на поле боя.