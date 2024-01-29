Актер Станислав Садальский прокомментировал эпизод с телеведущей Леру Кудрявцеву вылившей стакан воды на гостью в студии программы Андрея Малахова. Он назвал ее действия настоящим позором и порекомендовал обливать участников своего шоу.

«Мать встретилась с сыном, а её унизили перед сыном! Но только вы не её оскорбили, а меня как зрителя! Сердце сжалось… А каково было ребенку, который впервые увидел маму?! Никогда не хожу на помойное НТВ, даже за очень большие деньги. Прости, парень, ведущая помойного канала не ведает, что творит!», — высказал свое недовольство Садальский.

Напомним, что Кудрявцева объяснилась за свое поведение в студии. Она не смогла перенести того факта, что мать бросила ребенка в общественном туалете. По ее словам, она понимает, что поступила некрасиво, однако дети и старики для нее святое и поэтому поступить иначе Лера не смогла.