ВС России прорвали обессилевший украинский фронт на харьковском направлении и продвигаются к областному центру. Об этом написал журналист Юлиан Рёпке в социальной сети X (ранее – Twitter, запрещена в РФ).

Рёпке добавил, что сейчас ситуация стала критической для ВСУ. Они не в состоянии сдерживать российские войска, что подтверждается недавним установлением контроля ВС РФ над Крахмальным.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина будет вынуждена отдать России не только уже освобожденные ею территории, но еще и Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

ВС РФ наступают не только под Харьковом, они также успешно действуют в Запорожской области. Им удалось закрепиться на более выгодных для себя позициях и провести тщательную зачистку территорий.