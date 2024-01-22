Глава ДНР Денис Пушили опубликовал актуальные данные о результатах удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке. Он рассказал о нескольких торговых объектах, поврежденных натовскими снарядами.

Кроме того, 21 января в Куйбышевском и Кировском районах столицы ДНР, в Горловке и Макеевке было повреждено 11 жилых домов, еще 9 объектов инфраструктуры попали под удары в Петровском и Кировском районах Донецка.

Количество погибших возросло до 28 человек, 31 житель столицы республики получил ранения.

В Горловке и Петровском районе Донецка повреждены школы, также имеются повреждения ЛЭП, газопровода и котельных в обоих городах.

Напомним, политики, журналисты и эксперты называют удар по Донецку 21 января террористическим актом.