На странице губернатора Рязанской области Павла Малкова жители областного центра снова пожаловались на снятие льгот с автобуса №46. Они отметили, что детям с начала года приходится тратить на дорогу в школу больше времени, так как добираться приходится с пересадками.

Кроме того, в зимние холода дети мерзнут на остановках, так как вынуждены пересаживаться с одного льготного маршрута на другой, написали рязанцы.

«В год семьи практически лишить детей возможности ездить в школу из-за отмены льгот на 46 маршруте это, конечно, хорошее начало», — написала рязанка на странице главы региона «Вконтакте».

Напомним, что льготы на автобусе №46 были отменены с 1 января 2024 года.