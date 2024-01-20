Наиболее результативный оператор беспилотника-бомбардировщика ВС РФ с позывным «Моисей» погиб в ходе боевых действий в Крынках. Информацию об этом уже подтвердила жена военнослужащего.

Военный корреспондент Роман Алехин уверен, что Моисей должен быть представлен к званию Героя России. Он демонстрировал невероятную эффективность.

«Это наш современный Василий Зайцев, только не винтовка у него главное оружие, а БПЛА», — заявил военкор.

Используя это свое оружие, «Моисей» ликвидировал 498 боевиков ВСУ, а также уничтожил 31 лодку. Эти плавсредства нацисты использовали для высадки десанта в Крынки.

Известно, что «Моисей» погиб после сообщения «В Крынках ад», отправленного 19 января. Обстоятельства его гибели пока выясняются.