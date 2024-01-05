Спасаясь от мобилизации, украинец выпрыгнул на ходу из автобуса, бросился в реку Тиса и переплыл на румынский берег. Об этом рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» со ссылкой на снятое мужчиной видео.

На записи украинец рассказал, что его поймали румынские пограничники и доставили к себе на пост. Там они предоставили мужчине сменную одежду, чтобы он мог постирать и высушить свою после заплыва, передает портал Life.ru.

На другой день беглеца отвезли в миграционную службу и выдали документ, позволяющий свободно передвигаться по территории Румынии. Затем мужчина выехал в Венгрию уже по своим документам.

Ранее стало известно, что за уклонение от мобилизации в отношении украинских мужчин возбуждено более 9 тысяч уголовных дел.