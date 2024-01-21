Военнослужащие 47-й дивизии ВС РФ штурмом взяли населенный пункт Крахмальное на Сватовском направлении и установили над ним российский флаг, сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Борис Рожин.

Поселок находится на стыке Луганской народной республики и Харьковской области. Его обороной занималась 103-я бригада территориальной обороны ВСУ, подразделения которой были вынуждены отойти на 2-3 километра западнее.

Украинские телеграм-каналы уже констатировали факт потери населенного пункта, хотя официально Генштаб ВСУ этого не признает. По его информации, ВС РФ наступали по направлению Крахмального, а украинские подразделения отчаянно сопротивлялись. Впрочем, в ближайшее время Минобороны Украины будет все же вынуждено признать очевидное.

Напомним, ранее был освобожден и населенный пункт Веселое на Северском направлении.