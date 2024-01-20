Бойцы Добровольческого корпуса и 200-й бригады Северного флота установили над Богдановкой российский флаг. Пока это лишь символически, однако ВС РФ уверенно продвигаются в сторону Часова Яра, рассказали военкоры «Русской весны».

По их словам, ад сейчас продолжается не только в Богдановке, но и в других населенных пунктах рядом с Артемовском – в Клещеевке и Хромово. Там ВСУ пытаются дать «последний бой», но их в буквальном смысле сметают российские военные.

Напомним, что ранее ВС РФ вошли в Авдеевку и заняли один из мощных укрепрайонов ВСУ. Это признали украинские СМИ. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что подразделениям ВСУ в Авдеевке придется сдаться так же, как и на «Азовстали» в Мариуполе.