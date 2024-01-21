Военнослужащие группировки «Эспаньола» нашли на поле боя украинскую БМП, которую боевики бросили после попадания по ней снаряда. Несмотря на наличие повреждений, боевая машина пехоты оказалась вполне на ходу, поэтому разведчики забрали ее себе.

Портал «Русская весна» рассказал, что бойцы заранее присматривались к БМП. Они установили, что машину можно завести, после чего подготовили операцию.

«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — рассказали военкоры.

Также они добавили, что данная операция была успешно проведена еще осенью прошлого года, но ее подробности стали известны только сейчас.