Азиза Минекаева рассказала, что именно она первой обратила внимание на своего будущего супруга Рузиля. Произошло это в 2016 году на линейке.

«Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе! Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих», — сообщила начинающая актриса журналу Hello!

Она отметила, что будущая звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не хотел никуда уезжать из родного города. Но сама она мечтала покорить Москву и именно из-за нее Рузиль тоже отправился в столицу.

Актер рассказал, что отношения первое время складывались весьма сложно, пара то расходилась, то снова сходилась. Но в итоге все испытания остались позади. Когда Азиза забеременела, влюбленные поженились, однако провели свадьбу по религиозным обычаям.

«Мы мусульмане, поэтому у нас не было такой свадьбы, как принято у православных. У нас обязателен никах (обряд бракосочетания у мусульман — прим. Discover24.ru)», — сообщила актриса.

Напомним, ранее Азиза сообщала, что старается не ревновать мужа к партнершам по фильмам. Но все же ей было неприятно наблюдать за поцелуем Рузиля с Анной Пересильд в «Слове пацана».