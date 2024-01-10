Из Крынок под Херсоном каждый день приходит не менее 30 некрологов, рассказал авто тг-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов. Он уточнил, что речь идет лишь о тех боевиках ВСУ, который успевают извлечь из воды на правый берег Днепра.

На радио «Комсомольская правда» Татаринов назвал Крынки самым сложным для ВСУ участком, на котором они несут огромные потери. Многие боевики, пытающиеся десантироваться на берег Днепра, просто остаются в лодках, плывущих по течению Днепра уже без управления.

Кроме того, много некрологов приходит с Артемовского и Купянского направлений, где положение ВСУ также весьма плачевное.

Даже в Авдеевке все не настолько плохо для Киева, отметил Татаринов. Он рассказал, что после уничтожения в Сумской области офицеров пограничного отряда из Ужгорода, этот регион опередил Авдеевку по количеству некрологов.