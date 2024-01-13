Румынские фермеры, которые протестуют против ввоза украинского зерна, заблокировали пропускной пункт «Порубное — Сирет» на границе с Украиной. Они требуют от властей страны разобраться с мошенническими схемами, которые приводят к убыткам местных производителей сельхозпродукции.

Схема аферистов проста – зерно, которое ввозится с Украины на территорию Румынии, не идет через нее транзитом а переоформляется и становится, к примеру, болгарским либо молдавским. После этого оно продается на внутреннем рынке, причем по заниженным ценам. В итоге спрос на продукцию румынских фермеров стремительно падает.

Фермеры заявили, что будут пропускать автобусы, легковые авто и пешеходов. Фуры же с украинским зерном останутся за территорией Румынии.