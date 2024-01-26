Румыния очень бы хотела отправить своего артиста на европейский конкурс песни, но не сможет этого сделать из-за отсутствия денег. Печальную новость для всех румынских артистов сообщило TVR.

Руководство румынского телевидения признало, что с радостью бы отправило достойного артиста представлять страну на популярном конкурсе. Однако на это попросту нет денег. Поэтому принято сложное решение не участвовать в «Евровидении-2024» и не отправлять на конкурс артиста «должного уровня», который был боролся за победу с другими участниками.

Румынское телевидение планирует потратить деньги на другие, более значимые проекты, говорится в релизе. Среди них – прямые трансляции с летней парижской Олимпиады.

Ранее сообщалось, что ряд стран планируют бойкотировать «Евровидение», если к участию в конкурсе допустят израильтян. В числе планирующих объявить бойкот – Исландия и Финляндия, артисты которых осуждают израильские удары по мирным жителям Газы. Впрочем, финские власти не одобрили петицию музыкантов и напомнили им, что «Евровидение» – это конкурс, на котором «нет места политике».