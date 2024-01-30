Чеченский спецназ «Ахмат» штурмует меловой завод в Белогоровке на территории ЛНР. Видеозапись боевых действий опубликовал в сети военный корреспондент RT Влад Андрица.

Группа спецназа «Аида» попала под огонь вражеского гранатомета, но позиции противника на заводе были оперативно обнаружили. После этого по ним нанесли удар с применением дрона-камикадзе. Именно он и вел съемку боя на территории карьера.

Бои на территории огромного мелового карьера в Белогоровке под Кременной продолжаются с мая прошлого года. Киев использовал предприятие в качестве мощного и хорошо укрепленного района, поэтому установить над ним контроль довольно сложно. Однако спецназ «Ахмат» продолжает проводить штурмы и отвечает мощными ударами на попытку противника открывать огонь.