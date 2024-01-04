Киев в любом случае будет вынужден принять все условия Москвы, чтобы добиться мирных решений, уверен Анатоль Ливен из американского университета Куинси.

В своей публикации в издании Responsible Statecraft он заявил, что сейчас политический, экономический и военный баланс оказался на стороне России. Переломить эту тенденцию практически невозможно, поэтому важно как можно скорее переходить к дипломатическому урегулированию конфликта. Длительное его затягивание приведет только к тому, что условия станут совсем уж унизительными для Украины и для Запада.

«В политическом плане это влечет за собой очевидный вывод о том, что Россия будет продолжать оставаться на территориях, которые она сейчас контролирует. В таком случае все больше и больше украинцев и жителей Запада, очевидно, начнут призывать к компромиссному миру. Опасность заключается в том, что, если мы отложим это слишком долго, баланс сместится настолько решительно против Украины, что у России останется мало стимулов для компромисса», – цитирует Ливена РИА Новости.

Эксперт также отметил, что Москва сейчас только наращивает силы. Украина же, напротив, не имеет ресурсов для продолжения конфликта и не может мобилизовать достаточное количество людей.