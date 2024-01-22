Договор между Украиной и Великобританией, который в Киеве назвали «историческим», на самом деле является очередной провокацией. Он делает невозможными мирные переговоры с РФ, так как предполагает вступление Украины в состав НАТО, пояснила в издании Responsible Statecraft обозреватель Ева Оттенберг.

По ее словам, «договор безопасности» станет новым препятствием на пути к переговорам между Москвой и Киевом. Россию совершенно не устраивает даже возможность вступления Украины в Альянс, поэтому при наличии этого соглашения она не станет объявлять перемирие.

Для Киева в этом договоре тоже ничего хорошего нет. Из-за него Россия пойдет до конца, одержит победу, в которой больше никто не сомневается, а затем будет ставить собственные условия.