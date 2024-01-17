Зрители комедии «Что творят мужчины» (12+) признались, что пережили «культурный шок» от увиденного на сцене.

12 января жители Ростова Великого рассчитывали увидеть на сцене харизматичного красавца Сергея Астахова и «искрометную комедию», как говорилось в анонсе. Но всю пьесу были вынуждены наблюдать за халтурой, пишет 76.ru.

Сюжет постановки возвращает зрителя в 20-е годы революционного Петрограда. Главным героем является отставной моряк, который теперь является хурдуком театра. Он отказывается пропускать на сцену легкомысленную пьесу, считая, что постановки должны соответствовать духу времени. Каждая внесенная им правка рождает комичную ситуацию.

Зрители наверняка рассчитывали вдоволь посмеяться и расслабиться, но в итоге не понимали, что происходит на сцене. Артисты потели, забывали слова, задыхались, хотя не совершали на сцене никаких активных действий. Власти заверили, что Астахов неоднократно привозил в город различные постановки, и все они принимались публикой потрясающе.

Провальную постановку объяснили заменой заболевшего актера, из-за чего другие артисты «не смогли перестроиться». Астахов вышел на сцену, извинился перед публикой, но неприятный осадок у ростовцев остался.