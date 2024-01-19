Проект WarGonzo рассказал необычную историю от российского офицера с позывным «Остап». Тот сообщил, что боец ВС РФ взял в плен целую группу боевиков ВСУ, причем до этого скрывался от обстрелов в блиндаже вместе с ними.

Военнослужащий с позывным «Череп» на Горловском направлении спрятался в блиндаж от обстрелов и не сразу понял, что оказался на позиции украинских боевиков. Лишь когда они начали жаловаться на «сепаров», которые мощно бьют артиллерией, боец оценил ситуацию. Выяснилось, что по ошибке он оказался во вражеском блиндаже.

«Остап» отметил, что боец тут же сориентировался и взял четверых боевиков в плен. Но довести их до наших позиций не сумел, группа попала под удар артиллерии. Сам «Череп» выжил и раненый был доставлен в госпиталь, где и проходит лечение.