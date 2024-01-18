Украинские СМИ 18 января «радостно хлопают в ладоши» и наперебой пишут об «уничтожении» неуязвимого российского танка Т-90М «Прорыв» ударами американской БМП «Брэдли». Однако боевая машина уцелела после атаки, а ее экипаж не понес потерь, пишет портал «Военное обозрение».

Танк Т-90М столкнулся с «Брэдли» почти неделю назад – 13 января. Из-за проблем с повреждением оборудования для наблюдения боевая машина не смогла сразу же атаковать американскую БМП, чем и воспользовались украинские военные. Они открыли ураганный огонь по танку, стремясь подорвать его, но ничего так и не вышло.

Механик-водитель сумел справиться с неполадками и направил боевую машину в сторону. Она доехала до ближайшего дерева, протаранила его и остановилась. Экипаж в полном составе выбрался и ушел в безопасное место. ВСУ же продолжали атаковать, ударив по танку еще и дроном-камикадзе.

Авторы публикации отмечают, что несмотря на длительное пребывание под огнем, боевая машина все же может быть восстановлена. Блоки динамической защиты сработали отлично, подорвать боекомплект противнику так и не удалось. Экипаж тоже остался невредимым, поэтому причина радости украинских СМИ совершенно непонятна.