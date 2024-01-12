Командир отряда космонавтов Роскосмоса и спецкор ТАСС Олег Кононенко опубликовал в Сети снимок Саратова, сделанный с Международной космической станции (МКС).

Он рассказал, что фото продолжает историю Юрия Гагарина, который всегда считал Саратов своей второй родиной. Первый космонавт планеты говорил, что именно в этом городе он закончил индустриальный техникум и сделал первые шаги к полету в космос, обучаясь в аэроклубе ДОСААФ.

Ранее Кононенко публиковал также фото Оренбурга, где Гагарин в 1955-1957 годах учился в Высшем военно-авиационном училище летчиков имени И.С. Полбина.

Серия материалов приурочена к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, которое будет отмечаться 9 марта.