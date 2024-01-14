Оператор российского коптера, который проводил разведку в небе над Вербовым, заметил вражеский беспилотник. Он находился на меньшей высоте и поэтому не увидел Mavic. Оператор же принял решение уничтожить дрон противника и защитить подразделение ВС РФ от сброса взрывного устройства, передает “Российская газета”

«Чтобы сберечь жизни наших бойцов от бомбардировки вражескими дронами и корректировки огня операторы БПЛА отправили свой Mavic на таран», рассказал телеграм-канал «Военкоры русской весны».

«Мавик» несколько раз шел на сближение с украинским дроном, но в итоге все же протаранил его. Беспилотник рухнул на землю, а российский коптер спокойно продолжил разведку.

Отмечается, что сбитый таким образом дрон вполне можно восстановить. Поэтому к нему отправляют более мощный БПЛА, цепляют проигравший воздушный бой аппарат на крюк и доставляют на позиции ВС РФ. После ремонта такой беспилотник, цена которого составляет несколько сотен тысяч долларов, используется российскими военными.