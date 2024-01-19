Российские военные научились противодействовать кассетным боеприпасам ВСУ, поэтому украинцы были вынуждены изменить тактику их применения. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Снейк».

Он пояснил, что до середины осени ВСУ задействовали кассетные снаряды в ходе артподготовки к наступлениям. Причем на российские позиции летело в 2-3 раза больше таких боезарядов, чем обычных фугасных.

Сейчас ситуация изменилась. Киев использует кассетные боеприпасы исключительно для оборонительных целей. По позициям ВС РФ он бьет в основном фугасными снарядами, а также активнее использует недорогие FPV-беспилотники.

Российские ВС научились защищаться от кассетных снарядов, рассказал также «Снейк». Он пояснил, что для этого достаточно лишь выстраивать укрепления, которые состоят из слоя бревен, покрытых слоем песка.