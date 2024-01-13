Планирующие бомбы, которые ВС РФ используют для бомбардировок украинских позиций в зоне СВО, стали настоящим кошмаром для противника. Боевики заявляют, что их пугают эти ракеты, звук которых напоминает приближающийся реактивный самолет.

Также военнослужащие ВСУ рассказывают, что подобных бомб на их позиции прилетает до восьми единиц в течение каждого часа. Противодействовать их нечем, фронтовые системы ПВО не справляются с планирующими бомбами, которые всегда быстро и точно поражают цели.

Бомбы снабжаются универсальными модулями планирования и коррекции, которые массово производятся на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В комплект входит навигационное оборудование, как раз и обеспечивающее точное поражение целей. Для планирования применяются крылья, которые раскрываются после сброса боезаряда.