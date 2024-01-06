Удары ВС РФ 29 декабря прошлого и 2 января 2024 года были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса. При этом серьезные повреждения получили заводы, на которых производились новейшие ракеты, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

Он также отметил, что серьезный ущерб был нанесен предприятиям, на которым изготавливались беспилотники, передает РИА Новости.

По словам Гетьмана, точно поразить эти заводы России удалось благодаря эффективной работе разведывательных структур. Кроме того, информацию о некоторых из них можно было легко найти в интернете.

Киев поступает довольно странно, заявил эксперт, размещая данные о крупных предприятиях ВПК в свободном доступе.