В крупных российских городах врачи столкнулись с необычным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой, ломотой в теле, першением в горле и лихорадочными снами. В Москве и Санкт-Петербурге рост заболеваемости уже составил около 30%, угрожая перерасти в эпидемию. Об этом в своем материале сообщает газета «Известия».

Заболевание начинается, как обычное ОРВИ, с першения в горле и легкого озноба. Однако уже на следующий день резко поднимается температура, появляется насморк, начинает ломить все тело. Еще одним симптомом нового вируса является тревожный сон, сопровождаемый лихорадочными сновидениями.

По словам главы СРО Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой, при повышении температуры тела до 38,5 градусов в организме вырабатывается естественный интерферон, поэтому принимать вспомогательные лекарственные препараты в этот период не рекомендуется. В случае возникновения судорог эксперт рекомендует принимать миотонические препараты во избежание перегрева внутренних органов. Также Преснякова советует чередовать жаропонижающие лекарственные препараты.