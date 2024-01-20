Российские ВС задействовали для ударов по военным объектам ВСУ в Одессе ракеты П-35Б советского образца и успешно поразили системы ПВО Украины.

РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщает, что ракеты комплексов «Редут» и Утес» использовались с аналоговой системой управления, разработанной еще в 60-х годах прошлого века, однако это не помешало успешно поразить намеченные цели.

По словам источника, П-35 представляют собой ракеты с радиокомандной системой, способные маневрировать прямо в полете. Их запасы сохранились на складах ВС РФ, причем боезаряды несколько раз проходили процедуру продления сроков хранения. Модернизировать их особого смысла нет, но, как показала практика, они и без этого остаются весьма эффективным вооружением.

П-35 «Прогресс» – четырехтонная сверхзвуковая ракета, развивающая скорость до 1,8 Маха. Она способна преодолевать до 400 километров. Разрабатывалось это вооружение для уничтожения кораблей противника. Первый запуск состоялся еще в 1959 году, еще через пять лет ракеты начали устанавливать на корабли ВМФ СССР. Также на береговых комплексах «Редут» и «Утес» появились боезаряды П-35Б.