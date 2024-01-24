Появление в британской The Guardian публикации о «зомби-вирусах» в Сибири может быть подготовкой к фальсификации источника появления загадочной болезни X, о которой сейчас говорит вся планета. Такой вывод в интервью «АиФ» озвучил вирусолог Андрей Летаров.

Он пояснил, что это лишь предположение. Но тем, кто вынашивает идею биотеррористического проекта с заражением планеты «болезнью X» появление статей о «зомби-вирусе» может быть на руку. Ведь тогда источником заболевания будет объявлена Россия.

«А далее можно приписать рукотворную эпидемию, если удастся её запустить, любому источнику, который удобен и желателен по политическим соображениям. Например, вирусу из вечной мерзлоты в Сибири. И если всё сделано грамотно, проверить это будет достаточно сложно», – заявил вирусолог.

The Guardian ранее написала, что в вечной мерзлоте на территории России многие века спали патогены. Сейчас, в эпоху глобального потепления, они превратятся в «зомби-вирусы» и спровоцируют новую страшную пандемию.