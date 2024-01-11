Российские дроны-камикадзе вскоре будут оснащены специальными комплексами, превращающими их в «воздушные самонаводящиеся торпеды, рассказал Дмитрий Кузякин, возглавляющий Центр комплексных беспилотных решений.

Он пояснил, что FPV-дроны будут отправляться операторами к позициям противника в ручном режиме. После обнаружения цели пилоту потребуется лишь навести на нее беспилотник и активировать режим удержания. Все остальное, включая поражение мишени, БПЛА сделает сам.

Такой подход дает возможность не только точной уничтожать вражеские стационарные цели, но и атаковать технику или личный состав, которые находятся в движении. Дрон наводится на них сам и удерживает мишень до момента ее поражения.

Кроме того, новый режим позволяет атаковать еще и воздушные цели противника.