Конструкторское бюро «Гортензия» сообщило о передаче военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции своих новых дронов. Эти БПЛА способны эффективно вести разведку, корректировать огонь, а также наделены высокими ударными характеристиками.

Бойцы в зоне СВО получили 25 беспилотников «Гортензия-7». Аппараты обладают дальностью поражения целей 8 километров и могут нести полезную нагрузку 2 килограмма.

Они предназначены не только для разведки, но и для бомбометания. Причем одной из ключевых особенностей является точное поражение целей. Также «Гортензия-7» может дистанционно минировать территории, рассказали разработчики.

Дроны хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, они успешно расправляются с бронетехникой, поражают укрытия и блиндажи противника, эффективно уничтожают живую силу.