Гетман Скоропадский около сотни лет назад говорил, что «Великая Украина» может расцвести только в том случае, если в ней будут развиваться украинская и русская культура на равных правах. В противном случае она может быть лишь подстилкой для других государств. «Пятый канал» отмечает, что украинский лидер тех времен хорошо знал, что говорит, так как держался у власти на немецких штыках.

Так же, как и президент Владимир Зеленский сейчас ждет новых подачек от Запада в виде боеприпасов и оружия. Пока ни США, ни Европа не подтверждают очередных поставок. Это означает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может доставать из сарая лопату. Ведь именно он грозил продолжать боевые действия этим немного нестандартным оружием.

На фронте же инициативой безраздельно владеют российские подразделения. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин отмечает, что на донецком фронте отлично проявляют себя связки артиллерии и FPV-дронов. Последние находят противника в частных и многоэтажных домах, в лесопосадках и других укрытиях, а артиллеристы наносят сокрушительные удары по ним.

Также эффективно работают тяжелые огнеметные системы, которые в буквальном смысле выжигают противника с донецкой земли. Они находят его, где бы он ни прятался и атакуют в самый неожиданный момент. Никаких шансов на выживание после нескольких залпов уже не остается.

Корреспондент рассказал, что ВСУ не слишком блещут тактическими способностями. После попадания российской артиллерии по какой-либо позиции и ликвидации боевиков командование украинской армии отправляет туда новое подразделения. И упрямо повторяет это действие весьма длительное время. Поэтому по одному опорнику можно бить артиллерией несколько дней подряд, выбивая силы противника.