Российский боец с позывным «Депутат» рассказал о хитрых тактических приемах, позволяющих ВС РФ получать превосходство над противником в зоне специальной военной операции.

Военнослужащий является оператором мобильной радиолокационной станции «Соболятник», которая работает в связке с БПЛА. Беспилотники находят цели и передают ее координаты, после чего РЛС фиксирует их и следит за перемещениями объекта. Также информация отправляется артиллеристам для уничтожения целей.

В некоторых случаях удается обмануть противника и вынудить его раскрыть карты.

«Обнаружили мы БМП Bradley. Ну так себе цель – мы тяжелую технику ищем, “Леопарды” те же. Проверили “птицей”, связались с артиллерией и решили “помучить” БМП в расчете выманить кого-то на эвакуацию. Обездвижили и стали работать мелким калибром. Так и вышло – выручать “американца” приехал танк. Его тут же и накрыли. Получилось, одним выходом – две цели», – цитирует офицера ТАСС.

Ранее сообщалось и о другой тактической уловке ВС РФ. Беспилотники, оснащенные колонками, начинают транслировать звуки канонады противнику, который тут же бросает технику и мчится в укрытия. Когда он возвращается, то боевые машины на своих местах не находит, так как российские военные «угоняют» их в качестве трофеев.