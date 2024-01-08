Российская ПВО за минувшие 24 часа перехватила 6 противокорабельных ракет «Нептун» и 14 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, которые ВСУ пытались использовать для атак.

Кроме того, Минобороны сообщает об уничтожении дежурными средствами ПВО 38 беспилотных аппаратов над территориями ДНР и ЛНР, а также в Харьковской области.

В районе Днепропетровска и Кривого Рога сбиты также штурмовик Су-25 и истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

Напомним, утром 8 января ВС РФ нанесли массированный удар по военным и промышленным объектам на Украине с применением крылатых ракет Х-101, Х-22, Х-31П, а также оперативно-тактических «Искандеров». Ночью несколько регионов атаковали дроны-камикадзе «Герань».