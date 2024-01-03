Обмен военнопленными, который был прекращен по инициативе Киева, вновь возобновлен. Сегодня, 3 января, домой вернулись 173 военнослужащих, которых обменяли на 173 украинских военнослужащих.

Кроме того, 75 бойцов удалось вернуть без обмена, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Российская Федерация сегодня вернула из украинского плена без обмена 75 российских военнослужащих», — сообщил парламентской координационной группы по вопросам СВО в своем тг-канале.

Также он выразил благодарность Госдуме, ФСБ и Минобороны России за усилия, позволившие вернуть российских военных домой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении 200 боевиков ВСУ в рамках обмена. При этом известно, что 48 из них числились пропавшими без вести.