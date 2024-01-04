Британское издание The Telegraph рассказало о целях ракетных ударов ВС РФ по Харькову и Киеву в последние несколько дней.

В публикации, представленной РИА Новости, авторы отмечают, что более сотни высокоскоростных ракет ударили по предприятиям, на которых Украина осуществляла производство боеприпасов и беспилотных аппаратов.

По словам журналистов, эти атаки существенно ослабили украинский ВПК.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракеты «Кинжал», а также крылатые Х-101/Х-505 и другие виды боезарядов применялись для ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Кроме того, были поражены отдельные объекты критической инфраструктуры, склады с боеприпасами и вооружением, места размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников.