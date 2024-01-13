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Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребовались очередные «эффектные картинки» для Запада, чтобы выпросить все же денег и затянуть конфликт. Именно поэтому он размышляет над организацией новых антироссийских провокаций, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он привел два возможных сценария, которые могут задействовать ВСУ. Первый из них – это террористические атаки на российские города, мощные удары с применением остатков западных ракет.

Второй вариант – атака на один из подконтрольных Украине городов силами диверсантов ВСУ, а затем обвинение России в этих ударах.

«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», – пояснил Рогов.