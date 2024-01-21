Украина в своих попытках вернуть расположение Запада намеревается продолжать использовать стратегию ядерного терроризма. Сейчас она жалуется МАГАТЭ на возвращение мин на Запорожскую атомную станцию, причем организация поддерживает ее позицию, не замечая обстрелы ЗАЭС со стороны Киева.

Глава движения «Мы – вместе с Россией!» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Киев время от времени атакует Энергодар артиллерийскими снарядами, беспилотными аппаратами и ракетами. МАГАТЭ этого «не видит», однако делает заангажированные заявления о минах между внутренним и внешним периметром.

При этом минирование призвано защитить станцию от украинских диверсионных групп. Киев не оставляет надежд все же форсировать Днепр и захватить ЗАЭС, когда ему выпадет такой шанс.