Бывшая возлюбленная актера Данилы Козловского, Ольга Зуева, выложила в соцсетях волнующий кадр. На снимке женщина сидит на кровати в костюме Евы. Снимок получился очень художественным из-за удачно выбранной позы и одеяла, которым актриса прикрыла интимные места.

В 2020 году после пяти лет отношений Зуева родила Козловскому дочь Оду-Валентину. Почти сразу же они расстались, при этом Козловский сожалел, что «гадко» поступил с Ольгой. Она живет с дочкой в США и не возражает, когда Козловский приезжает проведать девочку. Актер признавался, что малышка кардинально поменяла его взгляд на мир, заставляя иначе смотреть на многие вещи.

Сразу после расставания Зуевой и Козловского поползли слухи, что артист встречается с Оксаной Акиньшиной. Якобы отношения у них завязались во время съемок «Чернобыля». Даниил и Оксана иногда появляются вместе на публике, но комментировать отношения отказываются.