Запад сделает что угодно, но никогда не признает вину Украины и свою причастность к падению транспортного самолета Ил-76. Так прокомментировал заседание Совета безопасности ООН бывший разведчик США Скотт Риттер.

Он отметил, что Германия, Соединенные Штаты, Великобритания и прочие западные страны будут обвинять Россию даже при наличии неопровержимых доказательств против Киева. Они предпримут любые действия, связанные с самолетом, лишь бы не признавать очевидное.

Запад ведет против России информационную войну, он обвиняет РФ буквально во всем и моментально отбрасывает факты, подтверждающие террористическую сущность киевского режима. Поэтому Москве не стоит рассчитывать на объективность – все происходящее в Совете безопасности ООН является лишь очередным этапом данного информационного противостояния.