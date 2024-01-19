Российский военнослужащий с позывным «Малой», вооруженный одной лишь миной ТМ-62М в одиночку ликвидировал опорный пункт ВСУ. Он справился с задачей, которая обычно под силу только штурмовым подразделениям да и то после длительной артподготовки, передает телеграм-канал WarGonzo.

На записи, опубликованной авторами канала, видно, как «Малой» пробирается через нейтральную полосу и оказывается прямо у вражеского блиндажа. Там он устанавливает мину и беспрепятственно возвращается обратно. Затем боец дистанционно взрывает боезаряд, моментально уничтоживший блиндаж вместе с его обитателями.

После взрыва военнослужащий вновь пробрался к опорнику и убедился, что противник полностью уничтожен.