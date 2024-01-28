Представители организации «Зов народа» обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Байстрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием возбуждения уголовного дела в отношении кинорежиссера Михаила Локшина. Как сообщили в данной организации, кинематографист распространял фейковую информацию о ВС России и причастен к спонсированию ВСУ.

«В феврале 2022 года Локшин репостил записи в поддержку Украины, в марте 2022 года, вероятно, задонатил украинской стороне», – говорится в обращении организации «Зов народа».

Стоит отметить, что записи в социальных сетях режиссера, которые связали с поддержкой Украины и вероятным спонсированием ВСУ были удалены. Данные посты, как отмечается в заявлении, были опубликованы на странице Михаила Локшина в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Недавно состоялся премьерный показ снятой Локшиным картины по мотивам романа Михаила Булгакова. Фильм получил неоднозначные отзывы, как критиков, так и простых зрителей. Главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Полина Ауг (Гелла) и многие другие.