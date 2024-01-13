В возрасте 88 лет ушел из жизни выдающийся актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года Юрий Мефодьевич Соломин. О последних днях выдающегося артиста и художественного руководителя рассказал в беседе с «Московским Комсомольцем» Народный артист России, режиссер, актер и писатель Андрей Житинкин.

«Последняя наша встреча была незадолго до инсульта. Последним спектаклем, который он благословил, стал “Мой нежный зверь” по повести Чехова “На охоте”. Соломин пришел (на первую читку), хотя чувствовал себя неважно, сказал, что Антон Павлович его любимый автор, и такой же знаковый драматург для Малого театра, как Островский. А уходя, он вдруг повернулся и произнес: “Я желаю вам аншлагов”. Таким я его запомнил», – рассказал о последних днях Соломина режиссер.

По его словам, Юрий Соломин всегда старался вести Государственный академический Малый театр России исключительно традиционным курсом, за что его часто подвергали критике со стороны. Однако Житинкин напомнил, что Соломина никто не назначал на должность художественного руководителя Малого театра, его выбрал творческий коллектив.

«Малый театр родился в недрах МГУ и поэтому должен быть театром классических названий, принадлежащим к русской психологической школе. Когда разваливался Советский Союз, именно Соломин сохранил МТ. И, кстати, все уже забыли об этом, но его в свое время выбрал сам коллектив, это было не назначение сверху», – заявил Житинкин.