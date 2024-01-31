Американский миллиардер Илон Маск написал на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) о первом успешном вживлении в мозг человека чипа Neuralink. Известный теледоктор Александр Мясников и врач общей практики Мария Беляева в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» прокомментировали данную новость.

«Дальше все будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжело больным, либо конец свободной человеческой расы как таковой», – заявил доктор.

По его словам, чип Илона Маска может стать революцией в медицине, но все будет зависеть от сферы применения устройства. Поскольку высокотехнологичное устройство может быть использовано против свободы человеческой расы.