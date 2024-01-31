Американский миллиардер Илон Маск написал на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) о первом успешном вживлении в мозг человека чипа Neuralink. Известный теледоктор Александр Мясников и врач общей практики Мария Беляева в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» прокомментировали данную новость.
«Дальше все будет зависеть от того, в чьих руках окажется разработка. Возможны разные варианты: либо возвращение жизни тяжело больным, либо конец свободной человеческой расы как таковой», – заявил доктор.
По его словам, чип Илона Маска может стать революцией в медицине, но все будет зависеть от сферы применения устройства. Поскольку высокотехнологичное устройство может быть использовано против свободы человеческой расы.
«Производитель уверяет, что чип является безопасным для здоровья человека, но точно об этом сказать невозможно без результатов долгосрочных исследований. Большую роль играет правильность установки импланта, так как в эксперименте на обезьянах при его неправильном расположении возникали такие осложнения, как отек мозга, боль, параличи. Можно предположить, что перед установкой подобного чипа человеку были учтены возможные осложнения и риски», – заявила Мария Беляева.