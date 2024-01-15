Киев имеет возможность даже без конфискации российских активов быстро получить 300 миллиардов долларов, если разместит репарационные облигации. Об этом сообщило агентство Reuters, однако эксперт дают негативный прогноз по этой затее.

Правительству Украины предлагается выпустить и разместить облигации, которые будут обеспечены выплатами России по репарациям после завершения конфликта. Именно это, считают аналитики информационного агентства, позволит привлечь до 300 млрд долларов США.

Эксперты поясняют, что для получения этих денег необходимо, чтобы облигации покупали правительства крупных западных государства. Но есть проблема – риски по этим ценным бумагам будут чрезвычайно высокими. Поэтому для их продажи Киеву потребуется предлагать серьезные скидки и ничего похожего на 300 миллиардов он таким образом не привлечет.