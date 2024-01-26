Скандальный рэпер Моргенштерн* (*признан в РФ иноагентом) пожаловался на ютуб-канале, что ему запретили приезжать в Дубай.

Музыкант напомнил, что после отъезда из РФ он поселился в Дубае. Но статуса резидента у него не было, поэтому он всё время продлевал туристическую визу. При попытке в очередной раз продлить срок пребывания в Дубае по турвизе рэпер получил отказ.

Моргенштерн* (*признан в РФ иноагентом) пожаловался, что причины отказа ему никто не объяснил, хотя прошел уже месяц. «Просто закрыли въезд в страну», сказал он. Музыкант подозревает, что причиной могли стать действия неких «недоброжелателей», ряды которых пополнились после его интервью с Ксенией Собчак. Он предположил, что их беседа «стала последней каплей». В текущий момент он находится на Бали.