Ремонт стиральных машин Electrolux: разбираемся с распространенными проблемами

Бренд Electroluxвыпускает надежную и долговечную бытовую технику. Стиральные машины не являются исключением – они многофункциональны, имеют удобную систему управления и не создают проблем в эксплуатации в течение длительного времени.

Однако даже такая надежная техника не в состоянии служить целую вечность. Детали со временем изнашиваются, что приводит к самым разнообразным неисправностям. При их обнаружении лучше сразу заказывать ремонт стиральных машин Электролюкс в Москве у профессионалов, а не пытаться самостоятельно разбирать агрегат и пытаться его починить.

Распространенные поломки стиральных машин Electrolux

Они мало отличаются от неисправностей СМА от других брендов, но все же имеются некоторые особенности, характерные именно для техники шведского производителя. Именно поэтому имеет смысл рассмотреть их по отдельности.

Стиралка не включается

Эту проблему можно назвать самой сложной, так как для определения причины возникновения проблем с запуском требуется диагностика с применением специального оборудования. Если дело не в банальном отсутствии электроэнергии в сети, то причины могут быть следующими:

наличие повреждений кабеля или вилки для подключения стиралки. Даже в этом, на первом взгляд простом случае ремонт стиральных машин Elextrolux Москва должен выполняться мастером. Только он сможет подобрать подходящие компоненты для конкретной СМА;

выход из строя управляющей платы;

проблемы с закрытием крышки люка. Достаточно самостоятельно проверить ее и попытаться закрыть еще раз, дождавшись характерного щелчка;

не работает кнопка пуска. Обычно окисляются ее контакты, что и приводит к нежелательному эффекту. Данную проблему при наличии соответствующих навыков можно решить и своими силами.

Другие поломки

На них указывают такие симптомы, как:

стиралка запускается, но барабан не приводится в действие. Причины – износ щеток двигателя, поломка самого силового агрегата или выход из строя подшипника;

не греется вода. Сразу стоит проверять исправность тэна, стабилизатора напряжения или термостата, который регулирует температуру;

проблемы со сливом в большинстве случае провоцирует помпа;

моющее средство не поступает в бак. Причина – загрязнение дозатора, который достаточно очистить своими силами.

Стоит также помнить, что любая из перечисленных выше неисправностей может возникнуть и из-за отказа блока управления.

Иногда при включении стиралки выбивает пробки. В такой ситуации нужно проверить отсутствие замыкания на корпус или, опять же, провести диагностику электронного модуля управления.

Как уже упоминалось, при наличии соответствующих навыков вполне можно устранить большинство поломок своими силами. Но стоит помнить, что самостоятельное вмешательство может привести к усугублению проблемы и лишить владельца права на гарантийное обслуживание и ремонт техники.