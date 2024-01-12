Китайская провинция Хайнань стала еще одним местом для пляжного отдыха россиян. С 27 декабря сюда можно прилетать прямыми рейсами «Аэрофлота», которые дают возможность посещать курорт без оформления визы.

Портал РБК рассказал, что температура воды на Хайнане никогда не опускается ниже 22 градусов по Цельсию. В летний сезон она прогревается до 28-29, обеспечивая максимальный комфорт в жаркую погоду.

Хайнань – это не только пляжи, но и множество достопримечательностей. Именно здесь находится знаменитый стеклянный мост на высоте 400 метров, с которой открываются чудесные виды. Также популярными местами курорта являются этнографический парк Бинлангу и термальные источники Баньлин.

Лучшее время для поездки на Хайнань – это период с октября по апрель, когда нет сильной жары. Исключением является китайский Новый год, когда на курорте собирается просто огромное количество людей.

Россияне, прибывающие прямыми рейсами, могут отдыхать без визы на протяжении 30 дней. Расчеты лучше производитель картами, но при их отсутствии можно использовать и наличные юани. РБК не рекомендует брать доллары либо евро, так как обменять эти валюты проблематично.

Сейчас авиабилеты туда и обратно можно приобрести за 36 тысяч рублей. Проживание обойдется в 96 тысяч рублей с человека за 9 ночей. Кроме того, можно найти и другие предложения – к примеру, Fun&Sun реализует туры по 40 тыс. руб за неделю на двоих.